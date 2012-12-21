贝卢斯科尼警告蒙蒂不要参加意大利大选

路透罗马12月20日（记者Barry Moody） - 意大利前总理贝卢斯科尼周四警告现任总理蒙蒂不要参加明年大选，而蒙蒂尚未表明其未来政治打算，引起意大利政坛气氛紧张。

贝卢斯科尼在接受电台电话采访时称，蒙蒂参选这件事在“道德上值得质疑”。他强调如果蒙蒂参加大选，将会夹在左右翼的交火中，失去其超然立场。

蒙蒂在2011年底作为无党派、技术专家担任意大利总理，将在2013年财年预算通过且议会解散后宣布其个人打算。但在此之前他拒绝透露其个人政治前途规划，引起外界猜测他将在明年大选中扮演何种角色。

蒙蒂周四在意大利南部城市梅尔菲（Melfi）发表讲话称，将意大利人民在这一年中所作出的牺牲完全抛弃，是不负责任的行为。蒙蒂政府在过去一年中实施了一系列以削减债务为目的的节支方案。

贝卢斯科尼将在明年大选中寻求其第五个任期，他曾多次抨击蒙蒂政府的政策，并在周四再次承诺将废除不受欢迎的房产税政策。

一些报道称蒙蒂本周末将宣布参加竞选，但是一些消息人士对路透表示，蒙蒂将宣布支持中间派阵营。这些中间派将致力于继续贯彻承蒙蒂政府在过去一年为缓和金融危机而采取的的财政节支计划。

角逐总理职位将为蒙蒂带来诸多风险，若不能在总理大选中胜出，其当选意大利总统的可能性将降低。意大利大选已基本确定将于明年2月24日举行。（完）

编译：辛毅 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。