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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 19:14 BJT

意大利政经: 意大利总统称有信心意大利将继续承担其责任

路透柏林2月28日 - 意大利总统纳波利塔诺(GIORGIO NAPOLITANO)称有信心意大利将继续承担其责任,承认继续欧洲计划需要牺.

* 纳波利塔诺称不大可能加快组建新政府,蒙堤政府仍在岗

* 纳波利塔诺称意大利政治形势没有蔓延至欧洲其他地区的风

* 纳波利塔诺称该国民众作出民主选择,必须与以尊重(完)
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