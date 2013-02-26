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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 16:43 BJT

意大利金融:监管机构及交易所将尽所能降低市场剧烈波动--消息

路透米兰2月26日 - 消息人士周二称,意大利市场监管机构及交易所将监控市场,动用所有工具以降低市场剧烈波动.(完)
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