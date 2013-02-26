意大利政治: 中左翼联盟赢得众议院,但参议院无任何党派有绝对优势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透罗马2月26日 - 意大利内政部周二将近完成开票统计之后表示,意大利中左翼联盟将赢得众议院多数席位,但参议院选举结果无任何党派取得主导.
有99.9%的投票站已经完成计票,中左翼在众议院领先中右翼党派约125,000张票,由于胜选的一方可额外获得席次,中左派联盟因而可在众议院拥有绝对多数席次.
但是参议院选情就相反.中左派联盟虽笃定赢得比中右派多的席次,但即使有总理蒙堤阵营的加入,也无法取得绝对多数的优势.
由于法案须在参众两院都过关才能成立,因此中左派联盟势必得需要前喜剧演员Beppe Grillo的政党5-Star Movement或者前意大利总理贝鲁斯柯尼的中右翼党派的帮助,才能让法案通过,但目前看来想要获得他们的支持不太可能.(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。