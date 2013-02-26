意大利政治: 中左翼联盟赢得众议院,但参议院无任何党派有绝对优势

路透罗马2月26日 - 意大利内政部周二将近完成开票统计之后表示,意大利中左翼联盟将赢得众议院多数席位,但参议院选举结果无任何党派取得主导.

有99.9%的投票站已经完成计票,中左翼在众议院领先中右翼党派约125,000张票,由于胜选的一方可额外获得席次,中左派联盟因而可在众议院拥有绝对多数席次.

但是参议院选情就相反.中左派联盟虽笃定赢得比中右派多的席次,但即使有总理蒙堤阵营的加入,也无法取得绝对多数的优势.

由于法案须在参众两院都过关才能成立,因此中左派联盟势必得需要前喜剧演员Beppe Grillo的政党5-Star Movement或者前意大利总理贝鲁斯柯尼的中右翼党派的帮助,才能让法案通过,但目前看来想要获得他们的支持不太可能.(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛)