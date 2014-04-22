企业结盟：KKR与意大利裕信银行和Intesa成立处理不良贷款机构--FT

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透4月21日 - 英国金融时报报导，意大利最大的两家银行裕信银行 和Intesa Sanpaolo 与美国私募公司Kohlberg Kravis Roberts 结盟，将把部分坏账投入到一个载体，使其能够为这两家银行提供新资本。
金融时报网站周一称，初步协议将于周二宣布。协议也涉及重组谘询公司Alvarez & Marsal。
金融时报表示，声明预计宣布四家公司已经签署备忘录，但仍在敲定许多细节。
报导称这个载体可容纳数以十亿欧元计资产。这两家银行在考虑转入多少坏账，以及是否注入新资金。
KKR拒绝对报导置评。
路透在无法在裕信银行、Intesa和Alvarez & Marsal营业时间之外立即取得置评。(完)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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