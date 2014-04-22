企业结盟：KKR与意大利裕信银行和Intesa成立处理不良贷款机构--FT

路透4月21日 - 英国金融时报报导，意大利最大的两家银行裕信银行 和Intesa Sanpaolo 与美国私募公司Kohlberg Kravis Roberts 结盟，将把部分坏账投入到一个载体，使其能够为这两家银行提供新资本。

金融时报网站周一称，初步协议将于周二宣布。协议也涉及重组谘询公司Alvarez & Marsal。

金融时报表示，声明预计宣布四家公司已经签署备忘录，但仍在敲定许多细节。

报导称这个载体可容纳数以十亿欧元计资产。这两家银行在考虑转入多少坏账，以及是否注入新资金。

KKR拒绝对报导置评。

路透在无法在裕信银行、Intesa和Alvarez & Marsal营业时间之外立即取得置评。(完)