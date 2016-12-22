独家：意大利西雅那银行发股计划遇冷 政府救援或难免－消息

路透米兰12月21日 - 消息人士周三称，意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)作为最后一搏的求救计划已经几乎失败，政府救援现看来不可避免。

该行周三晚间称，新股发行计划未能找到锚定投资者，距计划截止时间只剩数小时。这证实了路透此前的报导。

两名知情人士告诉路透，这进一步让其他机构投资者却步，放弃支持此次发股。发股计划是50亿欧元(52亿美元)筹资救援计划的一部分。

该行需要在本月底之前通过发股及债转股计划筹集到这笔资金，以避免被监管机构关闭。若被关闭可能动摇对意大利银行业的信心。

预计意大利政府本周将会介入，最早可能在周四出手救援。西雅那银行是意大利第三大银行，也是全球最古老的银行之一。

了解该救助计划进程的消息人士称，西雅那银行曾寄望卡塔尔主权财富基金在其筹资计划中投资10亿欧元，但该选项已经不再可能。

“卡塔尔会成为主要投资者的想法已经消失，而且没有主要投资者，就没有来自其它方面的需求，”一位消息人士称。

近期被认为是欧元区主要银行中体质最弱者的西雅那银行拒绝置评。

西雅那银行的供股于周四1300GMT结束。该行预估通过供股可融资32亿欧元。

意大利议会周三批准了一项规模为200亿欧元的计划，以支持本国的银行业，首先就是针对西雅那银行的一项尚未披露的投资。

西雅那银行股价收跌12%，报16.30欧元。(完)