意中左联盟领导人有意打破选举后僵局 支持组建少数派政府计划

路透罗马3月6日 - 意大利中左联盟领导人博萨尼周三号召全党支持五星运动领导人格利罗提出的组建少数派政府计划。

虽然博萨尼赢得众议院控制权，但未能控制参议院，因此没能占据议会多数席位。

上周大选结果导致所有党派都无法单独组建政府，给意大利政局带来长达数周的不确定性。如果各党派间无法达成一致，那么数月后或将再次举行大选。

债信评级机构DBRS周三将意大利债信评级从A降至A(低)，指原因是政治不确定性和经济持续衰退。这凸显出意大利各党赶紧就政府组建达成共识的压力。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)曾警告称，本次大选结果不利于意大利的债信评级。标普也表示，未来评级可能会受到影响。所有主要评级机构都将意大利评级展望定为负面。

博萨尼对其民主党官员发表讲话时承认这是个失败的结果，但表示左派是唯一有能力组建政府的政治力量。

博萨尼规划了八项将在议会中提出的政纲，其中包括刺激意大利经济增长、削弱官僚主义及打击贪腐现象。

他排除了与中右翼领导人贝鲁斯柯尼达成结盟的可能性，称与其达成协议“不可靠且不可行”。

他拒绝与贝氏结盟，使得博萨尼势得仰赖选举的大赢家格利罗，但是格利罗行事作风难料，双方合作前景充满不确定性。

博萨尼表示，这要看格利罗是否准备负起责任。格利罗此前排除了正式结盟的可能，也拒绝在信任投票表决案中支持任何政府。(完)

(编译 梁睿雪/李爽; 审校 程琳/李婷仪)

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