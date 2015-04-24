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国际财经 | 2015年 4月 24日 星期五 10:18 BJT

独家：比特币交易平台itBit在纽约申请银行执照

路透纽约4月23日 - 据纽约州银行业监管当局称，比特币交易平台itBit已在纽约申请银行执照。

知情人士对路透称，执照或在未来几周发放。这可能使itBit成为美国首家以银行身份接受监管的比特币公司。

申请银行执照是itBit向不同金融服务领域扩张、打造值得信任的企业形象计划的一部分。itBit目前的运营模式是比特币交易平台。(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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