美国ITC裁决宏达电、华为和中兴未侵犯FlashPoint专利

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透华盛顿3月14日 -美国国际贸易委员会(ITC)周五称，台湾宏达电(2498.TW)等公司没有违反原属于苹果(AAPL.O)的FlashPointTechnology公司的数码相机专利。
FlashPoint曾在2012年提起诉讼，指控宏达电、中国华为和中兴通讯(000063.SZ)侵犯了它的四项智能手机相机专利。
2013年9月30日一位行政法法官初决定宏达电的两款智能手机Vivid和Droid Incredible 4GLTE侵犯了一项FlashPoint专利，但华为和中兴通讯没有侵权。
ITC在审查过这位法官的裁定后，周五在最终决定中称，被告公司均未侵权，因此停止有关调查。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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