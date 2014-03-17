美国ITC裁决宏达电、华为和中兴未侵犯FlashPoint专利

路透华盛顿3月14日 -美国国际贸易委员会(ITC)周五称，台湾宏达电(2498.TW)等公司没有违反原属于苹果(AAPL.O)的FlashPointTechnology公司的数码相机专利。

FlashPoint曾在2012年提起诉讼，指控宏达电、中国华为和中兴通讯(000063.SZ)侵犯了它的四项智能手机相机专利。

2013年9月30日一位行政法法官初决定宏达电的两款智能手机Vivid和Droid Incredible 4GLTE侵犯了一项FlashPoint专利，但华为和中兴通讯没有侵权。

ITC在审查过这位法官的裁定后，周五在最终决定中称，被告公司均未侵权，因此停止有关调查。(完)

(编译 白云; 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。