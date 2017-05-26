全球贸易：ITC初步裁定进口自中国和越南的工具箱对美国业者造成损害

路透华盛顿5月25日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周四称其已初步裁定，进口自中国和越南的工具箱和工具柜产品使美国制造商受到损害。该裁决将允许一项针对可能存在倾销及补贴行为的调查持续下去。

美国商务部5月2日宣布计划开始进行这项调查，此前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。