美国ITC法官裁定微软手机侵权 可能导致颁布进口禁令

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月27日 - 美国科技巨头微软(MSFT.O)在一场可能非常昂贵的专利战中失利，美国国际贸易委员会(ITC)法官周一裁定，微软在未经专利授权公司InterDigital(IDCC.O)允许的情况下，在手机中使用了后者的技术。
ITC法官Theodore Essex表示，微软侵犯了InterDigital两项无线蜂窝技术专利，并称禁止微软手机进口到美国，将不会违背公众利益。
在实施任何进口禁令前，该法官的裁定需要通过ITC全体委员的审批。
InterDigital起初于2007年指控诺基亚NOK1V.HE侵犯专利。微软去年收购了诺基亚的手机部门。InterDigital的专利与降低电池对手机信号的干扰有关。
微软称，周一的裁定只是整个过程中的一个环节。
InterDigital执行副总裁Lawrence Shay称，公司期望与微软就专利许可“继续进行谈判”。
ITC全体委员的审查定于8月底结束。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。