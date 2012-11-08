美国ITC批准未来五年对中国光伏产品征收反倾销税

路透华盛顿11月7日电---美国周三最终批准在未来五年对数十亿美元计中国光伏产品征收反倾销税,以保护本国生产商.此举引发对中国采取报复措施的担忧.

美国国际贸易委员会(ITC)以6-0全票通过上述决定,批准两位数和三位数的税率.此案是由美国最大的太阳能面板制造商SolarWorld Industries AmericaSWVG.DE发起的.

中国政府一直在此案调查过程中予以反击,称这是保护主义举动,有可能推高价格从而威胁太阳能产业的未来.

SolarWorld指责,尚德电力STP.N等中国同业在美国倾销太阳能电池和面板,而且受到政府补贴.

SolarWorld的德国母公司SolarWorld AG正敦促欧盟对中国太阳能产品做出类似限制.

SolarWorld America总裁Gordon Brinser对记者表示,全票通过"非常清晰地"表明,美国制造商受到了进口产品的损害.

他说,征收关税应会使美国制造商增加就业岗位,但仍需严格执行以防范中国企业的规避行为.

Brinser还称,在过去一年中,SolarWorld投资了2,700万美元用以提升太阳能电池效率.

**对供过於求的抱怨**

美国和欧洲的制造商抱怨称,中国光伏面板制造业迅速扩张导致了供求严重失衡,损及企业获利,并打压股价.

2011年美国从中国进口了大约31亿美元的太阳能电池和面板,较两年前6.4亿美元的水平有大幅提升,不过这两个数据均包括未被调查涵盖的产品.

美国国际贸易委员会的投票结果,为美国商务部未来五年对中国产光伏产品征收反倾销和反补贴关税扫清了障碍.商务部上月已宣布了拟征收的税率.

美国商务部合计要对全球最大的太阳能电池板制造商--尚德电力征收约36%的关税.另一家中国大型制造商天合光能(Trina Solar)(TSL.N)面临约23.75%的关税.

另外逾100家中国生产商和出口商面临总计约31%的关税,同时其他中国企业也会面临总共逾250%的关税.

"SolarWorld的虚伪抗争,迫使高速成长的美国太阳能行业为SolarWorld竞争的失利买了单,"尚德电力美国总经理E.L. McDaniel在声明中表示.

销售和安装中国光伏面板的美国公司也对投票结果感到失望.他们敦促美中两国政府协商出双方都能接受的光伏贸易协议.

"单边徵收关税及开打贸易战的做法,在如今紧密联系的全球市场是不必要的,这不利于企业有效竞争,"Coalition for Affordable Solar Energy总裁Jigar Shah在声明中称.

**未雨绸缪**

中国已经开始反击,对从美国和韩国进口的太阳能级多晶硅展开调查.

中国政府也警告可能对来自欧盟的多晶硅征收惩罚性关税,周一在世界贸易组织(WTO)对希腊和意大利的光伏产业政策采取行动,称其政策偏向国内企业.

GT Advanced TechnologiesGTAT.O总裁Tom Gutierrez称,他担心会被殃及.该公司主要向中国出口太阳能产品生产所使用的高科技设备.

"如果你揍了别人鼻梁一拳,(美国政府)就应该盘算好如何应对别人的报复."Gutierrez说,"我正在为此作准备."

中国企业自3月开始,已被要求针对本案的补贴部分,依据初步税率缴纳债券或现金存款作为保证金;自5月开始则须针对倾销部分缴纳保证金.

ITC在另一次投票中,以4票对2票的结果否决了商务部对於"危急情况"的认定.若被认定为危急情况,则反倾销税从初步税率宣布之日起有90天的回溯期.

中国光伏制造商英利绿色能源表示,上述决定为该公司省下了1,370万美元税款.

然而"我们对本案造成的全球影响感到沮丧,"英利绿色能源首席执行官苗连生在声明中称,"我们已处于全球贸易战之中,欧洲也将跟随美国脚步,积极防守."(完)

--编译 程琳/兰秀娟/王翔琼/徐文焰;审校 张荻/张涛

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