ITC初步裁决中兴通讯和诺基亚未侵犯InterDigital专利

路透华盛顿6月13日 - 美国国际贸易委员会(ITC)一位法官周五初步裁决，中国中兴通讯 (000063.SZ)和已被微软(MSFT.O)收购的诺基亚生产的手机均没有侵犯InterDigital (IDCC.O)的无线电话专利。

该委员会预计将在10月公布最终裁决。

InterDigital股价受此影响重挫超过10%，但之后略有反弹，终场收跌6.6%。

InterDigital在声明中称，将对ITC提起上诉。

InterDigital最初还对三星电子(005930.KS)和华为(002502.SZ)提起控诉，指控他们侵犯专利，但这两家公司选择了和解。

微软对此没有发表评论，中兴通讯未答复要求其置评的征询。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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