ITC初步裁决中兴通讯和诺基亚未侵犯InterDigital专利

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透华盛顿6月13日 - 美国国际贸易委员会(ITC)一位法官周五初步裁决，中国中兴通讯 (000063.SZ)和已被微软(MSFT.O)收购的诺基亚生产的手机均没有侵犯InterDigital (IDCC.O)的无线电话专利。
该委员会预计将在10月公布最终裁决。
InterDigital股价受此影响重挫超过10%，但之后略有反弹，终场收跌6.6%。
InterDigital在声明中称，将对ITC提起上诉。
InterDigital最初还对三星电子(005930.KS)和华为(002502.SZ)提起控诉，指控他们侵犯专利，但这两家公司选择了和解。
微软对此没有发表评论，中兴通讯未答复要求其置评的征询。(完)
(编译 白云; 审校 王冠中)
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