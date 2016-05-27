路透专访：即便美联储加息 美国长债收益率也不太可能上升--景顺高管

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京5月27日 - 景顺(Invesco)(IVZ.N)固定收益部门执行长Gregory McGreevey表示，由于中国经济放缓和日本与欧洲的负利率，即便是预计美联储会加息，美国长期公债收益率也不太可能会上升。景顺全球债券基金管理的资金规模高达2,400亿美元。
Gregory McGreevey也表示，大多数美国债券不再便宜，不过仍有许多估值处在公允水平上。
“中国和新兴市场增长放缓，发达经济体增长温和。我们认为在这种背景下，利率处在低位的持续时间要长于大多数市场人士的预计，”他在接受路透采访时表示。
对于美联储最早将于下月考虑加息的预期升温，此前公布的前次政策会议记录显示，许多政策制定者感觉美国经济可能已经做好了6月再度加息的准备。
“我们认为，即便美联储调升短期利率，也不会对较长期利率造成很大影响。”他说道。
但McGreevey也指出，自3月以来上涨后，这些公债的价格也不再便宜。
“在4月和5月期间，我们看到公债价格有很大的上升，从3月时的‘便宜’到现在的‘估值恰当’。我们已经将对美国公债的评估从‘看涨’转为‘中性’。”他说道。
他并补充道，虽然在收益率很低甚至是负值的情况下，整体债市仍具挑战性，但其中还是蕴藏了不少机会。
“我们仍然看好美国投资级债券市场的某些领域，尽管有估值和基本面因素的干扰，因为围绕这些债券品种仍有非常强劲的需求。”
欧洲企业债亦不错，拜欧洲央行定于下月开始买入企业债的支撑。
另外，他称资产经理人不看好美国抵押支持证券(MBS)。
“就我们来看，估值已经是非常非常高了，最近几个月利差已一再收窄。”他说道。
McGreevey亦表示，预期日本投资者最终将转向多样化投资，除企业债外，也会投资高收益资产、银行贷款、结构性产品以及其他风险资产。
截止3月31日，Invesco管理着逾7,700亿美元资产。(完)
(编译 王洋/高琦/孙茉莉; 审校 艾茂林/张荻)
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