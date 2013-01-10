科特迪瓦与中国进出口银行签署5亿美元贷款协议

路透阿比让1月9日（记者 Loucoumane Coulibaly） - 科特迪瓦政府与中国进出口银行签署了5亿美元低息贷款协议，以融资建设该国装机容量27.5万千瓦的苏伯雷（Soubre）水电站项目。

经历多年政局动荡后，科特迪瓦目前正在大规模投资兴建基础设施项目，并力求在未来10年将年发电量提高15万千瓦。

中国驻科特迪瓦大使张国庆在签字仪式上称，这项贷款协议涉及贷款金额5亿美元，贷款期限20年，利率为2%，宽限期为九年。

他指出，这是中方逾30年来与科特迪瓦签署的最大一笔贷款协议。

苏伯雷水电站项目由中国水电建设集团承建，项目将于2月开工，工期为56个月，建成后将成为科特迪瓦最大的水电站。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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