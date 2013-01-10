科特迪瓦与中国进出口银行签署5亿美元贷款协议

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透阿比让1月9日（记者 Loucoumane Coulibaly） - 科特迪瓦政府与中国进出口银行签署了5亿美元低息贷款协议，以融资建设该国装机容量27.5万千瓦的苏伯雷（Soubre）水电站项目。
经历多年政局动荡后，科特迪瓦目前正在大规模投资兴建基础设施项目，并力求在未来10年将年发电量提高15万千瓦。
中国驻科特迪瓦大使张国庆在签字仪式上称，这项贷款协议涉及贷款金额5亿美元，贷款期限20年，利率为2%，宽限期为九年。
他指出，这是中方逾30年来与科特迪瓦签署的最大一笔贷款协议。
苏伯雷水电站项目由中国水电建设集团承建，项目将于2月开工，工期为56个月，建成后将成为科特迪瓦最大的水电站。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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