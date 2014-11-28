两艘中国渔船在科特迪瓦被抓扣

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透阿比让11月27日 - 科特迪瓦海军的一名消息人士称，该国抓扣两艘在本国水域非法捕鱼的中国渔船。
该国海军周三在一次巡逻任务中抓扣了这两艘渔船，船上有15名中国籍船员。
“在缴纳罚金前，这两艘渔船会被一直扣押在码头，”这位要求匿名的海军消息人士称。该消息人士还称，科特迪瓦计划全面打击在其水域的无照捕鱼活动。
该消息人士没有透露罚金的数量。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。