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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 10:09 BJT

两艘中国渔船在科特迪瓦被抓扣

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿比让11月27日 - 科特迪瓦海军的一名消息人士称，该国抓扣两艘在本国水域非法捕鱼的中国渔船。

该国海军周三在一次巡逻任务中抓扣了这两艘渔船，船上有15名中国籍船员。

“在缴纳罚金前，这两艘渔船会被一直扣押在码头，”这位要求匿名的海军消息人士称。该消息人士还称，科特迪瓦计划全面打击在其水域的无照捕鱼活动。

该消息人士没有透露罚金的数量。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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