焦点：指责日本央行政策为“货币巫术” 低调分析师赢得认可

路透东京10月22日 - 加藤出是一个语调温和、有点书卷气的经济学家，但他指责日本央行的刺激政策为“货币巫术”，在央行总裁黑田东彦听起来格外刺耳。

黑田东彦采取质化及量化宽松(QQE)政策，通过购买优质资产，加大央行对金融系统的货币供应。该措施旨在降低实质利率，推高通胀率并刺激民间需求，以使停滞20年的经济复苏。

但加藤出指出，这项政策太过依赖心理作用，而越来越多的学者和前央行官员也赞同他的看法。

他每周发布的研究已经成为投资者和央行官员的必读物，内容精妙且独具见解，上至货币政策，下至墨西哥的莱姆减产如何抬高玛格丽特(Margarita)鸡尾酒的价格，涉猎广泛。

加藤出拥有多年作为货币市场经纪人的从业经历，扮演央行市场操作的对手方，因此善于解读央行决策阶层发出的讯息。他现在担任东短研究的首席经济分析师和社长。

他仍记得2001-2006年间日本央行上次量化宽松(QE)措施失败，并对上次的QE持批评态度。

这位现年49岁的分析师对质化量化宽松(QQE)的看法更加悲观，但随着市场人气升温和日本股市走强，很少有人倾听他的观点。

而现在，市场不再相信QQE能实现央行的主要政策目标，即通胀率升至2%，所以有更多的人开始关注他的看法。

他认为，央行的政策是由缺陷的，因为它并没有解释为何经济成长温吞的时候通胀率会上升，而是仅仅让人们相信，刺激措施将把物价推升到足以鼓励大家现在就消费的水平。

“虽然其他央行官员也使用类似的策略，但黑田东彦属于其中最极端的，”Kato最近接受采访时表示。“但能在多长时间之内影响预期是有限度的。QQE的传导渠道也根本不清楚。”

**无路可走**

提倡QQE的人士表示，黑田东彦的大规模刺激举措正在推低已经偏低的利率，而这应该会降低对未来实际贷款成本的预期，并刺激通胀预期。

不过，那些通常对QQE持保留意见的央行决策者现在开始认同加藤出的批评意见。

“他对许多事情的判断都很精准，”加藤出在央行内的一位友人称，“他很清楚货币政策的技巧，甚至可能比我们(央行)中的某些人更为熟练。”

对于能否在两年内实现通胀目标、以及能否达到央行的乐观经济预估，大多数委员已经表示怀疑。

与许多质疑QQE的人士不同的是，加藤出还警告道，即便黑田东彦实现了通胀目标，形势依然险峻。

他坚称，去年4月推出QQE后的三年时间内，消费者物价升幅可能超过9%，由于薪资增长依然缓慢，家庭因此可能难以支应。

他表示，通胀率升高或将推升长期利率，导致日本巨额公共债务的融资成本加大，从而让首相安倍晋三提振经济摆脱停滞的努力面临风险。

他在其最近出版的书中还指出，若央行维持当前的资产购买步伐，其不断膨胀的资产负债表到2018年将超过日本经济规模，这将使得退出QQE极端困难，有可能引发债券市场大跌。

“令人担心的是，日本央行委员会似乎并未就何时必须退出QQE做好充分准备，”他在书中写道。

前日本央行审议委员须田美矢子表示，在如此环境下，日央行可能需要向加藤出求助。须田美矢子担任审议委员长达十年，2011年卸任。

“当考虑日本央行何时结束QQE的时候，身边要有像他一样精通市场机制的人，那就太好了。”(完)

(编译 李春喜/王颖/许娜/王兴亚；审校 蔡美珍/艾茂林/田建华/于春红)

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