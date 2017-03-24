强生和摩根大通停止在YouTube打广告，因担心冒犯性视频

路透3月23日 - 美国强生(JNJ.N)和摩根大通(JPM.N)成为最新两家停止在谷歌YouTube上打数字广告的大公司，主要是担心其广告可能出现在播放冒犯性视频的频道。

无线运营商威瑞森通讯(VZ.N)和美国电话电报公司(T.N)周三表示将停止在YouTube打数字广告，与英国马莎百货(MKS.L)等知名英国品牌一同撤下在YouTube的广告。

由于YouTube上一些广告同宣扬反同性恋和反犹的视频一起出现，谷歌受到密切关注。谷歌承诺进行调整，周三称已经开始对广告政策的深入评估。

谷歌母公司Alphabet Inc(GOOGL.O)的股价收跌1.2%或10.15美元，至839.65美元。

对广告商而言，控制在线广告的位置已经成为一个热点。在美国总统大选前后，社交网络和新闻聚合商散布虚假新闻成为众矢之的。

强生周四称，希望确保其产品广告不会出现在鼓吹“冒犯性内容”的频道上。(bit.ly/2nqZNJD)

据摩根大通发言人Trish Wexler称，摩根大通已于周四停止了在YouTube投放广告。

摩根大通每年在市场营销方面的支出约为30亿美元。摩根大通按资产计为美国最大银行，也是最大的一般用途信用卡发卡行。

由于谷歌传统的搜索广告业务趋于成熟，YouTube已成为谷歌的主要增长动力。据纽约调研公司eMarketer，谷歌去年的全球净广告营收当中有55.8亿美元来自YouTube。

虽然大品牌停止在YouTube投放广告有损谷歌的公共关系，但此事并不影响谷歌最大的广告产品--谷歌搜索引擎。

财务影响则较不确定，因为数字平台营收通常主要来自那些买不起电视广告时段的中小型企业。

“长尾营销式(long-tail)广告客户对数字的依赖，意味着当宝洁(宝硷,P&G)或Havas等大广告客户公开抗议时，他们给谷歌或Facebook带来的影响，无法和其对哥伦比亚广播公司(CBS)或美国全国广播公司(NBC)所造成的影响相提并论。”MoffettNathanson分析师周四写道。

“换句话说，如果一家大品牌营销商将(广告)资金从数字平台转至电视，那么电视产业将获益，但数字产业可能不会切实感受到影响。”(完)