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中国财经 | 2017年 5月 23日 星期二 09:32 BJT

江淮汽车称国家发改委批复其与大众合资生产电动车的计划

路透上海5月23日 - 中国大型车企--安徽江淮汽车集团股份有限公司(600418.SS)周一晚刊登公告称，当天公司已收到国家发改委的批复，批准公司与德国大众汽车(VOWG.DE)旗下大众汽车（中国）投资公司合资生产纯电动乘用车的计划。

公告显示，该项目将利用江淮汽车现有建设用地，新建冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、电池包车间、研发中心、公用动力及办公设施等，新增相关生产工艺

设备，全部建成后形成年产10万辆纯电动乘用车生产能力，总投资50.61亿元人民币。

项目资本金为20亿元，占总投资的39.52%。江淮汽车和大众中国分别以现金方式出资10亿元。总投资与项目资本金的差额30.61亿元，通过自筹方式解决，合资期限为25年。

国家发改委批复要求：合资双方要按照合资合同约定，充分利用双方资源，不断提升研发能力，设立全新自有品牌和商标，创新技术合作和商业模式，拓展国内和国际市场。

江淮汽车去年9月与大众汽车达成合作意向，双方就合资生产电动车计划进行可行性评估，此次获国家发改委批复，意味着双方合资计划又迈出关键一步。

江淮汽车周一收报9.86元，过去一个月累计下跌12.2%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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