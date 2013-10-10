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国际财经 | 2013年 10月 11日 星期五 07:41 BJT

美国财长称担心在债务上限问题上出现误判

路透华盛顿10月10日 - 美国财政部长雅各布·卢周四表示，他非常担心在美国债务上限问题上出现误判，而如果国会未能尽快就债务上限问题采取行动，将会出现危机。

雅各布·卢称，“不可能准确地预测”美国会在什么时候用尽借款能力。迄今美国官员都认为10月17日是估算的最后期限。

“在存在债务上限的情况下，如果你等到最后一分钟，那么就会犯错，那时就对美国经济造乃至全球经济成了严重的损害...这样做是不负责任的，”他在参议院的一个听证会上说。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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