美国财长称担心在债务上限问题上出现误判

国际油价升逾2% 因预计供应将收紧
路透纽约3月29日 - 油价周三升逾2%，因美国原油库存增幅小于预期，利比亚供应仍受扰，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议有望被延长。
路透华盛顿10月10日 - 美国财政部长雅各布·卢周四表示，他非常担心在美国债务上限问题上出现误判，而如果国会未能尽快就债务上限问题采取行动，将会出现危机。
雅各布·卢称，“不可能准确地预测”美国会在什么时候用尽借款能力。迄今美国官员都认为10月17日是估算的最后期限。
“在存在债务上限的情况下，如果你等到最后一分钟，那么就会犯错，那时就对美国经济造乃至全球经济成了严重的损害...这样做是不负责任的，”他在参议院的一个听证会上说。(完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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路透纽约3月29日 - 油价周三升逾2%，因美国原油库存增幅小于预期，利比亚供应仍受扰，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议有望被延长。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。