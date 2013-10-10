美国财长称担心在债务上限问题上出现误判

路透华盛顿10月10日 - 美国财政部长雅各布·卢周四表示，他非常担心在美国债务上限问题上出现误判，而如果国会未能尽快就债务上限问题采取行动，将会出现危机。

“在存在债务上限的情况下，如果你等到最后一分钟，那么就会犯错，那时就对美国经济造乃至全球经济成了严重的损害...这样做是不负责任的，”他在参议院的一个听证会上说。(完)