马云：APEC北京峰会可能影响光棍节发货

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透中国杭州11月7日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)董事局主席马云周五表示，下周亚太经合组织(APEC)的北京峰会，可能会影响到阿里巴巴在11月11日光棍节的发货。
马云在杭州会晤加拿大总理哈珀时作上述表示。APEC峰会期间，北京将实施交通管制，可能影响北京的货品运送。
马云表示，他希望光棍节的客户需求不会超过2亿件。“我猜这个数字会很吓人，”马云称。
去年光棍节时，阿里巴巴的电子商务平台产生超过1.5亿个包裹，以运送商品总价值计算，成交总额约57.5亿美元。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。