马云在阿里巴巴上市后将如何紧握掌控权？

路透纽约/旧金山9月26日 - 阿里巴巴集团创始人马云希望，即便上市之后也依然对这家他创建的公司紧握掌控权。而美国法律使得他可以通过几种方式来做到这点。

消息人士称，阿里巴巴原计划在香港上市，但对于马云计划让仅持有10%股份的内部人士保留对董事会组成的控制权，港交所泼了冷水。中国的监管者表示，所有的股东必须同股同权。

一位接近该公司的消息人士告诉路透，现在由包括马云、高级雇员等内部人士构成的28位“合伙人”控制的阿里巴巴希望在上市后仍维持类似架构。这位消息人士称，赴美上市让这成为可能，这是选择纽约而不是香港上市的关键考虑因素。

一些分析师预计阿里巴巴的市值可达1,200亿美元，为去年脸书(Facebook)融资160亿美元以来最受期待的互联网IPO项目。银行家预计该项IPO规模可超过150亿美元，丢掉这笔交易对港交所而言是个打击，因上市会加大其影响力和交易量。

该信息人士称，在一个需要不断创新和资本投入的行业内，保持对公司运作的严控可能会确保阿里巴巴的创始人和高层避免公司成为资本市场短期要求的受害者。脸谱(FB.O)和谷歌(GOOG.O)都做出了类似选择。

但消息人士称，尽管脸谱和谷歌等许多美国企业用双重股份结构把权利保持在公司创建者手中，但阿里巴巴可能选择不同的方法。

这位消息人士没有明确说明。但几位企业律师表示，28位合伙人的一个可能选择是，通过实际创建一家新的合伙公司并使之上市，来实现阿里巴巴的上市。不过，这几位律师称他们不直接了解公司的计划。

律师表示，以伞状合伙结构(umbrella partnership)建立的企业可以给最初的合伙人更大投票权。

日本软银在阿里巴巴持股35%，雅虎持股24%，他们在阿里巴巴四人组成的董事会各占一个席次，但28位合伙人并不代表两家公司。实际上，阿里巴巴合伙人中没有外部投资者。

IPO之后合伙人权力可能增加，因为其控制着规模扩大的董事会。雅虎在IPO中出售其阿里巴巴一半持股后，其将失去董事会席次。

根据该公司设计的结构，阿里巴巴股东仍有能力批准或否决所有董事。但这种安排将通过提名大多数董事来阻止维权投资者掌控董事会。

**维持合伙制**

虽然采用伞型合伙结构的公司相当少见，但也包括投行Evercore Partners(EVR.N)、支付处理公司Vantiv(VNTV.N)和线上外汇提供商FXCMFXCM.N这样的企业。

一些企业管治专家称，阿里巴巴一心维持其合伙制机构，可能会与投资者产生摩擦。

“短线散户投资者可能在投票上的发言权非常小，但长线机构投资者的分量将更大，”乔治城大学麦克多诺商学院助教Jason Schloetzer表示。

但一些机构投资者指出，以往他们在投票权较弱时也愿意购买股票，尤其是双级股权结构公司的股票。例如，脸谱执行长扎克伯格通过双级股权结构几乎完全控制了这家社交媒体公司。

“我们的观点是，如果我们不喜欢公司管理层做的某些事，我们随时都能卖掉这家公司的股票，”Hardesty Capital Management首席投资官Dave Stepherson称。

“投票问题有些愚蠢，因为大多数投资者都不投票，”Stepherson补充道。(完)

(编译 石冠兰/李爽/王翔琼；审校 王洋)

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