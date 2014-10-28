马云称对与苹果就移动支付展开合作持开放态度

路透加州10月27日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)董事会主席马云表示，对与苹果公司(AAPL.O)在移动支付领域进行合作持开放态度。马云准备在本周造访好莱坞，寻找媒体合作伙伴。

马云周一在华尔街日报Digital Live会议上称，对苹果执行长库克(Tim Cook)十分尊敬。

“我希望我们能一起有所作为，”在被问及支付宝和Apple Pay是否有合作前景时马云说道。

“我希望来这里寻找合作伙伴，”马云说，并称中国将最终成为全球最大的电影市场。

马云还表示，希望能够将美国和欧洲的产品销售到中国，改变过去10-15年的商品流动方向。(完)

(编译 王洋; 审校 朱晓军)

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