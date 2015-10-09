马云称对中国消费下滑的担忧是过度的

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透10月8日 - 阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云周四在致股东的公开信中称，对中国消费下滑的担忧是过度的。
“我们预计十年内中国50%以上的消费将会通过互联网进行，所以电商市场是巨大无比的，”马云在公开信中指出。
“最近，中国经济放缓的信号让各界担忧甚至有过度恐慌现象。”
马云称，目前的GDP增长模式是不可能持续的。“如果依旧保留昨天追求不合理的超速增长，那么中国付出的代价会更高。”
他还指出，中国经济发展已经不再需要数量的增加，而是质量的提长。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。