马云称对中国消费下滑的担忧是过度的

路透10月8日 - 阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云周四在致股东的公开信中称，对中国消费下滑的担忧是过度的。

“我们预计十年内中国50%以上的消费将会通过互联网进行，所以电商市场是巨大无比的，”马云在公开信中指出。

“最近，中国经济放缓的信号让各界担忧甚至有过度恐慌现象。”

马云称，目前的GDP增长模式是不可能持续的。“如果依旧保留昨天追求不合理的超速增长，那么中国付出的代价会更高。”

他还指出，中国经济发展已经不再需要数量的增加，而是质量的提长。（完）