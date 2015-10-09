马云称对中国消费下滑的担忧是过度的

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月8日 - 阿里巴巴 董事局主席马云周四在致股东的公开信中称，对中国消费下滑的担忧是过度的。
“我们预计十年内中国50%以上的消费将会通过互联网进行，所以电商市场是巨大无比的，”马云在公开信中指出。
“最近，中国经济放缓的信号让各界担忧甚至有过度恐慌现象。”
马云称，目前的GDP增长模式是不可能持续的。“如果依旧保留昨天追求不合理的超速增长，那么中国付出的代价会更高。”
他还指出，中国经济发展已经不再需要数量的增加，而是质量的提长。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”