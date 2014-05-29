马云旗下云峰基金募集到11亿美元 创建一支新基金--消息

路透香港5月29日 - 了解内情的消息人士周四对路透表示，私募股权投资公司云峰基金(Yunfeng Capital)募集到11亿美元，完成了一支新投资基金的创建。云峰基金由阿里巴巴集团董事局主席马云创建。

新基金Yunfeng Fund II, L.P.成立的背景是，中国科技业内的并购交易竞争日益激烈。汤森路透数据显示，2014年迄今已宣布的并购交易总额同比劲增118%，达到189亿美元。

云峰基金2010年由中国的几位知名企业家创立。共同创始人虞锋曾在2011年告诉路透，为建立两支基金筹集了15亿美元。

该公司最近几个月加快了投资行动，联手阿里巴巴对中信21世纪(0241.HK)和中国领先视频网站优酷土豆YOKU.N进行战略投资。中信21世纪开发有一个药品信息平台。

上述消息人士称，该新基金扩大了投资者基础，主权财富基金和机构投资者也被纳入。云锋基金原本计划募集10亿美元，后来提高了筹资规模以满足投资者需求。这位消息人士拒绝署名，因这些细节尚未公开。

云锋基金拒绝置评。

云锋基金之前的投资目标涵盖科技、媒体、电信、医疗和消费行业。

路透之前报导，云锋基金投资的企业包括：北京搜狗科技发展有限公司、深圳华大基因科技服务有限公司以及阿里巴巴。

阿里巴巴上个月在声明中称，向该新基金投资了1亿美元。根据美国证券交易委员会(SEC)文件，巨人网络GA.N向新基金投资了2,000万美元。巨人网络董事长史玉柱是云锋基金的联合创始人。

根据云峰基金的网站，云锋基金以阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋的名字命名而成。除此两人外，巨人网络董事长史玉柱、新希望集团董事长刘永好、分众传媒董事局主席江南春等10多位成功企业家都是基金的发起人。（完）

(编译 张涛/杜明霞；审校 高琦)

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