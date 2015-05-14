马云斥资近26.9亿港元入股瑞东集团 香港上市企业再添一员

路透香港5月14日 - 阿里巴巴(BABA.N)主席马云再次收购香港主板上市公司，据联交所资料显示，停牌四周的瑞东集团(0376.HK)获马云斥资近26.9亿港元入股，持有好仓比例达294.74%。

联交所权益披露资料显示，马云是于上周四（7日）在场外按每股2港元买入瑞东集团近13.43亿股股份，相当于公司已发行股本4.558亿股近三倍。

瑞东集团主要业务为证券经纪、配售及包销，以及提供顾问和谘询服务，公司主席为高振顺，他亦是液晶显示器生产商--精电国际(0710.HK)的主席。

瑞东集团股份自4月21日起暂停买卖，公司此前曾就引入由全国工商联牵头组织的内地大型投资公司--中国民生投资股份有限公司进行讨论，若交易落实可能导致公司控制权出现变动。但双方的独家洽商期已于3月底届满，并未有达成任何协议。

瑞东集团本月8日公告称，与其他投资者订立有条件股份认购协议，该等投资者将合共认购公司经扩大已发行股本约81%，认购价每股2港元，较公司停牌前最后报价9港元大幅折让78%，但当时公告未有披露马云的身份。

由于未能与香港监管机构就＂同股不同权＂达成共识，马云的旗舰企业--阿里巴巴最终选择在美国上市。但他对收购香港上市公司似乎兴趣浓厚，先后在去年初买壳中信21世纪(0241.HK)，其后改名为阿里健康；其后在去年3月收购文化中国传播集团，并改名为阿里巴巴影业(1060.HK)。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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