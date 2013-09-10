马云力挺合伙人制度 称上市地须支持创新文化

路透上海9月10日 - 在外界对于阿里巴巴拟上市后仍保持合伙人制度存诸多争议之际，阿里巴巴集团创始人、董事局主席马云周二公开力挺合伙人制度，并称未来集团上市地应支持公司这种开放、创新、承担责任的文化。

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团官方微博刊登马云致公司员工的信称，合伙人制度不是要建立一个利益集团，更不是为了更好控制公司的权力机构，而是企业内在动力机制。这个机制将确保阿里创新不断，组织更加完善，在未来市场中更加灵活，更有竞争力。

“我们也希望阿里巴巴合伙人制度能在公开透明的基础上，弥补目前资本市场短期逐利趋势对企业长远发展的干扰，给所有股东更好的长期回报。”马云在信中指出。

他还表示，“我们不在乎在哪里上市，但我们在乎我们上市的地方，必须支持这种开发，创新，承担责任和推崇长期发展的文化。”

外界广泛预计阿里巴巴在年底前上市，融资额料达150亿美元，香港是可能的上市地点。消息人士稍早透露，阿里巴巴的合伙人希望上市后继续控制董事会，而香港交易所倾向于所有股东投票权一致的股权结构。

马云在信中指出，四年前集团18名创始人辞去“创始人”身份，从零开始。2010年开始，集团在管理团队内部试运行合伙人制度，每年选拨新合伙人加入。合伙人作为公司运营者、业务建设者、文化传承者，同时亦是股东。过去三年，集团已选出28位合伙人。

“在三年试运行基础上，我们相信阿里巴巴合伙人制度可以正式宣布了。”他说，合伙人的产生必须满足一些条件，包括在阿里巴巴工作五年以上，具有优秀的领导能力，高度认同公司文化，并且对公司发展有积极性贡献，愿为公司文化和使命传承竭尽全力。

“我们出台合伙人制度，正是希望通过运营实现使命传承，使阿里巴巴从一个有组织的商业公司，变成一个有生态思想的社会企业。集团希望更多的阿里人涌现出来加入合伙人团队。”马云指出。

阿里巴巴集团特殊的股权结构促成了合伙人制度生态环境的形成，日本软银(9984.T)和美国雅虎(YHOO.O)分别持有阿里巴巴约35%和24%股权，包括马云在内的高管团队仅持有不到10%股份，但阿里巴巴高管团队多年来牢牢把握住集团的运营主动权。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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