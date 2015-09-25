马云称刺激中国消费应由企业而非政府主导

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透9月25日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴集团(BABA.N)董事局主席马云称，中国经济放缓为“真正的市场经济”蓬勃发展提供了契机，而且刺激消费以推动经济成长将由企业而非政府主导。
中国政府寻求向消费推动型经济的转型，降低经济对政府投资及出口导向型增长的依赖。但其今夏抑制股市下滑的努力收效甚微，引发对其金融和经济改革承诺的怀疑。
“消费不是由政府完成的，而是由企业和市场经济来实现。所以我认为，有一个很好的机会摆在我们这些人眼前。现在轮到我们了，不应该再由政府主导，”马云在与加州斯坦福大学商学院的视频连线会谈中表示。
“过去30年都是由政府按其方式推动经济发展，现在应该让我们说了算。我认为，这是真正实现市场经济的一个机会。”
他表示，随着基础设施投资及出口的放缓，是时候由消费支出来推动经济增长，而对于占中国零售开支达12%的阿里巴巴来说，“消费仍在稳健积极上升”。
“尤其当经济转差时，大家图便宜都开始网上购物，”他表示。
阿里巴巴此前公布，4-6月商品交易总额(GMV)增长34%至6,730亿元人民币(1,060亿美元)，创三年多来最慢增速。此外该公司还下调了对7-9月当季的预期。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。