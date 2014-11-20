（更正）马云称将建立国际版淘宝网站

(更正第二段对全球速卖通的描述性词句)

路透北京11月20日 - 中国阿里巴巴集团(BABA.N)创始人马云周四表示，该公司将建立国际版的淘宝网站，用英语和汉语等多语种服务于全球买家。

马云在世界互联网大会间隙对路透记者表示，阿里巴巴目前拥有国际化的专营批发商品业务的电商平台--全球速卖通(Aliexpress)，但还没有供消费者之间做买卖的类似的电商平台。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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