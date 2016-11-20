马云称大数据、信用体系和风控是互联网金融成功的核心要素

非居民金融帐户涉税信息尽职调查7月启动 履行国际义务--中国国税总局
路透北京5月19日 - 中国国税总局周五称，为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为，财政部、人民银行等六部委联合正式发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。
路透上海11月19日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云周六在上海表示，大数据以及基于大数据的信用体系和风控体系，是互联网金融企业成功的关键要素。
他在出席外滩国际金融峰会时指出，传统金融，更多地是如何找到客户的痛点并解决这些痛点，而创新金融更多的是发现和创造那些可有可无的需求，创造新的需求。
他说，互联网金融有三个必备要素，一个是数据的丰富度，既要有社交数据，又要有电商数据，第二要建立强大的信用体系，没有信用体系建设，做不到两三分钟内发放信用贷款。第三是基于大数据的风控体系，并不是基于IT技术的风控。
无论是大数据的建立，还是基于大数据的信用体系和风控体系，只有少数领先IT公司才有能力做到。但马云相信，随着社会的分工，中小创新公司在互联网金融领域亦会有发展空间。
“任何一次技术革命，前20年基本是技术公司的角逐，例如新技术的突破，包括计算技术、数据技术、风控技术，这是平台公司的思考，所以平台公司不会多，小公司一定会层出不穷。”他指出。
阿里巴巴的关联企业蚂蚁金服已是国内领先的互联网金融集团，旗下业务包括第三方支付、小额贷款、网络银行、在线融资、在线理财、保险等领域。
他强调，蚂蚁金服将把其数据处理、风控能力与其他公司一同共享，只有这样，蚂蚁金服才能成为真正的普惠金融，促进社会进步。
“木秀于林，风必摧之。村里人就你家最有钱，大家一定会把地主剁了，如果大家都有钱，你稍微多一点，可能问题不是太大。”他形象比喻道。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京5月19日 - 为建立购租并举的住房制度，规范住房租赁和销售行为，中国住房城乡建设部周五发布征求意见稿，鼓励发展规模化、专业化的住房租赁企业，规定住房租赁企业出租自有住房的，租赁期限不得低于三年。
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。