马云称大数据、信用体系和风控是互联网金融成功的核心要素

路透上海11月19日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云周六在上海表示，大数据以及基于大数据的信用体系和风控体系，是互联网金融企业成功的关键要素。

他在出席外滩国际金融峰会时指出，传统金融，更多地是如何找到客户的痛点并解决这些痛点，而创新金融更多的是发现和创造那些可有可无的需求，创造新的需求。

他说，互联网金融有三个必备要素，一个是数据的丰富度，既要有社交数据，又要有电商数据，第二要建立强大的信用体系，没有信用体系建设，做不到两三分钟内发放信用贷款。第三是基于大数据的风控体系，并不是基于IT技术的风控。

无论是大数据的建立，还是基于大数据的信用体系和风控体系，只有少数领先IT公司才有能力做到。但马云相信，随着社会的分工，中小创新公司在互联网金融领域亦会有发展空间。

“任何一次技术革命，前20年基本是技术公司的角逐，例如新技术的突破，包括计算技术、数据技术、风控技术，这是平台公司的思考，所以平台公司不会多，小公司一定会层出不穷。”他指出。

阿里巴巴的关联企业蚂蚁金服已是国内领先的互联网金融集团，旗下业务包括第三方支付、小额贷款、网络银行、在线融资、在线理财、保险等领域。

他强调，蚂蚁金服将把其数据处理、风控能力与其他公司一同共享，只有这样，蚂蚁金服才能成为真正的普惠金融，促进社会进步。

“木秀于林，风必摧之。村里人就你家最有钱，大家一定会把地主剁了，如果大家都有钱，你稍微多一点，可能问题不是太大。”他形象比喻道。（完）