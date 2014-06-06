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中国财经 | 2014年 6月 6日 星期五 17:53 BJT

马云旗下云峰基金投资伊利股份子公司

路透香港6月6日 - 中国乳制品公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)称，马云旗下云峰基金以及中信产业基金(CITIC PE)已同意以至少20亿元人民币投资该公司旗下一子公司。

声明稿称，云峰基金和中信产业基金将收购全资子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司的60%股份。

根据标普CapitalIQ资料库，这将是云峰基金首度投资中国食品业。过去其投资主要侧重在科技、媒体及通讯业。

此项交易凸显出，随着中国当局致力于改善食品安全，私募股权投资者表达出对中国食品业的兴趣。(完)

(编译 李婷仪 审校 王冠中)

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