马云旗下云峰基金投资伊利股份子公司

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透香港6月6日 - 中国乳制品公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)称，马云旗下云峰基金以及中信产业基金(CITIC PE)已同意以至少20亿元人民币投资该公司旗下一子公司。
声明稿称，云峰基金和中信产业基金将收购全资子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司的60%股份。
根据标普CapitalIQ资料库，这将是云峰基金首度投资中国食品业。过去其投资主要侧重在科技、媒体及通讯业。
此项交易凸显出，随着中国当局致力于改善食品安全，私募股权投资者表达出对中国食品业的兴趣。(完)
(编译 李婷仪 审校 王冠中)
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路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。