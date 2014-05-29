中国基金：马云旗下云峰基金募集到11亿美元，创建一支新基金--消息

上述消息人士称，该新基金扩大了投资者基础，主权财富基金和机构投资者也被纳入。云锋基金原本计划募集10亿美元，后来提高了筹资规模以满足投资者需求。这位消息人士拒绝署名，因这些细节尚未公开。

云锋基金拒绝置评。

云锋基金之前的投资目标涵盖科技、媒体、电信、医疗和消费行业。

路透之前报导，云锋基金投资的企业包括：北京搜狗科技发展有限公司、深圳华大基因科技服务有限公司以及阿里巴巴。

阿里巴巴上个月在声明中称，向该新基金投资了1亿美元。根据美国证券交易委员会(SEC)文件，巨人网络 向新基金投资了2,000万美元。巨人网络董事长史玉柱是云锋基金的联合创始人。

根据云峰基金的网站，云锋基金以阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋的名字命名而成。除此两人外，巨人网络董事长史玉柱、新希望集团董事长刘永好、分众传媒董事局主席江南春等10多位成功企业家都是基金的发起人。（完）