捷豹计划进军大众化SUV和轿车市场

路透伦敦9月10日（记者 Rhys Jones） - 豪华车厂商捷豹表示，将投资24亿美元面向大众市场打造一系列轻型铝制车身运动型轿车和跨界SUV（运动型多功能车），这将为英国创造1,700个工作岗位。

捷豹计划从2015年开始推出较便宜车型，效仿姊妹公司路虎低价豪车的成功经验，同时能更好与德国对手进行竞争。

捷豹称，该投资计划可能在供应链环节另外创造24,000个职位。

“创造1,700个新职位以及捷豹路虎15亿英镑的投资是对英国经济的高度认可，”英国首相卡梅伦在Twitter上写道。

环球车企都希望从“跨界车”市场分一杯羹，跨界车不仅拥有运动多功能型汽车(SUV)的功能，同时拥有豪华汽车的舒适和性能表现。

根据咨询公司LMC Automotive的数据，去年，欧洲每卖出四辆豪华车，就有将近一辆是跨界车或SUV。尽管人们对其尺寸和油耗存在担忧，但跨界车的销售还在继续增加。

捷豹推出新车型后将与德国宝马(BMWG.DE)及戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的梅赛德斯奔驰争夺市场，后两者主导着入门级豪华车市场。

捷豹表示，将投资到车辆设计体系，引入新型一体化“全铝车身架构”。

计划在2015年面世的捷豹运动型轿车将是首款应用该新技术的车型。接下来将是捷豹的首款运动型跨界车C-X17。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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