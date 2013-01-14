捷豹路虎去年在华销量增逾70% 英国工厂拟增人手

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透伦敦1月13日 - 捷豹陆虎(Jaguar Land Rover)计划在位于英格兰中部的Solihull工厂新增800个工作岗位,因中国及其他地区对其豪华轿车的需求大幅攀升.
2012年捷豹陆虎在中国销量大增逾70%,至71,940台,首次超过英国本土市场需求.
由印度塔塔汽车(TAMO.NS)控股的捷豹陆虎周日表示,其2012年全球总销量上升30%,至逾350,000台.
本月早些时候,该公司称其对2013年销售情况展望正面,因2012年英国汽车销量上升近20%.
捷豹陆虎其他几个最大的销售市场为美国,俄罗斯和德国.(完)
(编译 王湄; 审校 徐文焰)
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