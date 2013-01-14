捷豹路虎去年在华销量增逾70% 英国工厂拟增人手

路透伦敦1月13日 - 捷豹陆虎(Jaguar Land Rover)计划在位于英格兰中部的Solihull工厂新增800个工作岗位,因中国及其他地区对其豪华轿车的需求大幅攀升.

2012年捷豹陆虎在中国销量大增逾70%,至71,940台,首次超过英国本土市场需求.

由印度塔塔汽车(TAMO.NS)控股的捷豹陆虎周日表示,其2012年全球总销量上升30%,至逾350,000台.

本月早些时候,该公司称其对2013年销售情况展望正面,因2012年英国汽车销量上升近20%.

捷豹陆虎其他几个最大的销售市场为美国,俄罗斯和德国.(完)

(编译 王湄; 审校 徐文焰)

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