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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 08:58 BJT

欧洲企业: 捷豹英国工厂拟新增800个工作岗位,因中国市场需求劲升

路透伦敦1月13日 - 捷豹陆虎(Jaguar Land Rover)计划在位于英格兰中部的Solihull工厂新增800个工作岗位,因对其豪华轿车的需求在中国及其他地区大幅攀升.

2012年捷豹陆虎在中国销量大增逾70%,至71,940台,首次超过英国本土市场需求.

由印度塔塔汽车 控股的捷豹陆虎周日表示,其2012年全球总销量上升30%,至逾350,000台.

本月早些时候,该公司称其对2013年销售情况展望正面,因2012年英国汽车销量上升近20%.

捷豹陆虎其他几个最大的销售市场为美国,俄罗斯和德国.(完)
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