焦点：英国政府津津乐道的对中国出口数字有名不副实之嫌

路透英格兰索利哈尔2月6日 - 索利哈尔生产线上每辆路虎(Land Rover)车的铝制车身上，都带着一张长纸条，标注着每辆车的规格。在这张“身份卡”的最上方，注有车辆的出口目的国。

最近几年，这里生产汽车中，每五辆就有一辆是出口到中国的。

在叉车喇叭、嗡嗡作响的机械以及流水线停顿告警组成的一片嘈杂中，流水线工人George Baker说，“我常常在想，‘中国人到底有多富？’他们买这么多车。”

捷豹路虎的所有者是印度塔塔汽车(TAMO.NS)。在2014-2015年，捷豹路虎对中国的汽车销售从2009财年的约2.5亿英镑增至将近80亿英镑，公司在英国的员工人数也得以增加逾一倍。

捷豹的成功，以及价值数以十亿英镑计的出口英国商品和服务的交易，被当作向中国出口的机遇以及英国政府如何帮助“英国企业打开大门”的范例。

英国去年公投决定退出欧盟后，寻找这种机会就变得尤为紧迫，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)也非常了解这个事实。

但路透对数据的分析显示，英国政府宣称的令人瞩目的交易却并不像表面那样风光。

根据官方数据，自2010年以来，已宣布的英国对中国的商品及服务出口交易金额总计达360亿英镑。这些数据通常在英国部长级官员访问中国时发布。

但路透查阅的企业声明、公司文件及高管采访显示，这些交易的实际出口额总计还不到60亿英镑。

经济学家称，由此得出的结论是，政府数据对中英贸易状况给出过于美好的描绘。

“如果检视这些主要的交易，数字都相当大，但我认为这提供的信息不算充分，”诺丁汉大学国际经济教授Holger Breinlich表示。

“我们必须看看小规模的表现，以及有哪些支出用在英国。”

路透分析凸显出英国企业在中国面临挑战，英国对中国的贸易逆差一直在扩大，即便是退欧后时期的自由贸易协议可能也无力加速出口。

政府不愿对该议题的结论发表看法。国际贸易部一名发言人表示，已宣布的这些贸易与投资协议将“有助于保住甚至增加英国的就业岗位，国库也将因而受益。”

**出口中国遇挑战**

为什么最终结果比协议当初宣布的规模要小得多？个中原因多种多样。

首先，有总计规模超过30亿英镑的交易只达成初步协议，根本就没有完成过。

其他情况包括，公布的金额是整个项目的规模，而英国公司只在其中起很小的作用，比如2013年英国政府盛赞的牛津大学与中国建设银行60亿英镑再生医学研究基金合作项目。

牛津大学生命科学负责人Donal Bradley表示，项目金额指的是建行可能为研究工作提供的资金，而研究工作几乎全部在中国进行。牛津大学的作用基本上是为中国新建研究设施提供建议。

他说，截至目前建行为牛津大学的工作仅支付约150万英镑。

某些情况下，协议中英国公司向中国供应的产品是在英国以外生产的。

比如，报导称衬衫企业Thomas Pink与一家中国特许经营人签署了价值5,700万英镑的协议，但该公司的服装几乎都在亚洲和摩洛哥生产。

虽然通过海外业务履行合约的企业仍然可以获利并将利润汇回英国，但影响要小得多。

这些宣布的协议最终雷声大而雨点小，也反映出英国的优势更多是在服务业而不是制造业这个事实。

距离、文化、语言以及发放签证等政府工作流程，这些因素都增加了英国公司在中国做生意的难度，尤其与毗邻的欧洲相比时。

**贸易逆差拉大**

过去十年，英国和中国之间的贸易逆差大幅扩大，2015年英国出口下滑导致对中国的贸易逆差扩大至逾250亿英镑，相当于英国国内生产总值(GDP)的1%还多。

据英国税务机构，2016年1-11月英国对中国的商品出口下降18%，该机构未提供出口下降的原因。

美国对中国的贸易逆差，促使总统特朗普威胁实施保护主义措施，但英国却采取相反的做法，希望进一步开放市场。

英国各部长曾表示，他们希望与中国达成自由贸易协定，但拒绝指明他们优先考虑的市场领域，称他们仍在与企业磋商当中。

但即便对英国企业而言，中国市场前景走强，也可能不会带来英国对中国出口的增长。

举例而言，捷豹路虎2014年底在中国设立工厂，此后对中国的出口便下滑。

“中国当局希望我们在中国制造汽车。和全球多数政府一样，他们希望在中国创造就业，希望我们的汽车购买中国本土零部件，”捷豹路虎全球销售总监Andy Goss表示，并称这一做法和其他国家无异。

“本土化会带来不一样的营收模式，”Goss称。

鉴于2008年以来，捷豹路虎出口的增长占到英国商品出口增幅的60%，因此这几乎肯定会影响到英国的整体出口增长。

英国对中国贸易趋势图参见：tmsnrt.rs/2jYqf9x (完)