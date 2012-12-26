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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 26日 星期三 14:53 BJT

捷豹路虎中国子公司将召回337辆车

中国国家质量监督检验检疫总局周二称，捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司自12月25日起在中国大陆地区召回337辆车，因其后制动钳和转向机的固定扭矩值不符合设计标准，存在安全隐患。路透

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