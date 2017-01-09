捷豹路虎2016年销量逾583,000辆 创纪录最高

路透伦敦1月9日 - 英国最大的汽车生产商捷豹路虎(TAMO.NS) 2016年销量高达583,312辆，创下纪录最高，因该公司继续迅猛扩张，目标是到2020年之前年产100万辆汽车。

该汽车生产商称，尽管12月销量同比增幅降至12%，但2016年整体销量仍较上年增长20%。

该公司在2008年被印度塔塔汽车收购，终结数年低迷状态，此后大力投资新车型并通过在中国和巴西设厂扩大生产，在斯洛伐克的新厂目前在建中。

2016年捷豹豪华车型销量增长77%至148,730辆，因包括F-PACE在内的一系列新款高档车型的需求旺盛。F-PACE是2016年上市的捷豹首款跑车型运动型车(运动休旅车，SUV)。

欧洲是该公司最大的整体市场，几乎占总需求的25%。

该公司表示其产品阵容会继续扩大，但亦警告称，如果英国依照退欧协议失去欧盟单一市场准入，相关关税将带来负面影响。

两名消息人士去年对路透称，如果英国与欧洲的贸易重新采用世界贸易组织(WTO)的规则，到2020年捷豹路虎的年度获利恐将减少10亿英镑(12.3亿美元)。(完)