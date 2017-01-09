捷豹路虎2016年销量逾583,000辆 创纪录最高

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦1月9日 - 英国最大的汽车生产商捷豹路虎(TAMO.NS) 2016年销量高达583,312辆，创下纪录最高，因该公司继续迅猛扩张，目标是到2020年之前年产100万辆汽车。
该汽车生产商称，尽管12月销量同比增幅降至12%，但2016年整体销量仍较上年增长20%。
该公司在2008年被印度塔塔汽车收购，终结数年低迷状态，此后大力投资新车型并通过在中国和巴西设厂扩大生产，在斯洛伐克的新厂目前在建中。
2016年捷豹豪华车型销量增长77%至148,730辆，因包括F-PACE在内的一系列新款高档车型的需求旺盛。F-PACE是2016年上市的捷豹首款跑车型运动型车(运动休旅车，SUV)。
欧洲是该公司最大的整体市场，几乎占总需求的25%。
该公司表示其产品阵容会继续扩大，但亦警告称，如果英国依照退欧协议失去欧盟单一市场准入，相关关税将带来负面影响。
两名消息人士去年对路透称，如果英国与欧洲的贸易重新采用世界贸易组织(WTO)的规则，到2020年捷豹路虎的年度获利恐将减少10亿英镑(12.3亿美元)。(完)
(编译 刘秀红/侯雪苹；审校 艾茂林/张明钧)
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