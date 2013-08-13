捷豹路虎将在中国召回11852辆汽车

路透8月13日 - 中国国家质检总局称，因可能存在引擎和漏油问题，印度最大汽车制造商塔塔汽车(TAMO.NS)的子公司捷豹路虎将在中国召回11,852辆汽车。

中国是世界最大的汽车市场，到2020年，豪华轿车年销量料将达到270万辆，从而超过美国成为捷豹路虎等高端汽车制造商的最大市场。

据质检总局网站，捷豹路虎召回车辆包括：2012年7月24日至2013年5月1日生产的2013款捷豹XF和2012年3月20日至2013年5月2日生产的2013款捷豹XJ汽车，据统计，在中国大陆地区共涉及3,196辆(2096辆XF，1100辆XJ)；2012年1月3日至2013年6月25日生产的2012-2013款路虎神行者2和揽胜极光汽车。据统计，在中国大陆地区涉及8,656辆。

“公司的现场技术报告团队获悉，受影响的引擎导致了有限数量的漏油等事故，”捷豹路虎在一份电子邮件回复中称，“经过彻底和详细的工程勘察，捷豹路虎作出了主动召回全部可能受影响车辆的决定。”(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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