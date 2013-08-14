捷豹路虎将在中国召回11,852辆汽车

中国国家质检总局称，因可能存在引擎和漏油问题，印度最大汽车制造商塔塔汽车的子公司捷豹路虎将在中国召回11,852辆汽车。召回车辆包括：2012年7月24日至2013年5月1日生产的2013款捷豹XF和2012年3月20日至2013年5月2日生产的2013款捷豹XJ；2012年1月3日至2013年6月25日生产的2012-2013款路虎神行者2和揽胜极光。路透