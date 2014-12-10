捷豹路虎因线路问题在美国召回约7000辆运动型汽车

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透底特律12月9日 - 据美国安全监管机构文件备案，捷豹路虎在美国召回7,079辆捷豹F-Type运动型汽车，因为可能出现的短路或导致副驾驶位的安全气囊不能弹出。
据提交给美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的文件显示，塔塔汽车(TAMO.NS)旗下捷豹路虎召回的汽车是2014年和2015年款，原因是安全带连接器可能没有正确连接，或许影响读取副驾驶安全气囊是否应开启的传感器。
据NHTSA文件，若坐在副驾驶位的乘客身材瘦小，传感器可能无法感应到，安全气囊可能不启动，增加受伤风险。
NHTSA文件显示，捷豹路虎已收到三份与此相关的实地报告，但尚无由此导致事故或伤害的报告。
NHTSA文件称，经销商将免费修理安全带连机器线路结构，召回料在2015年1月5日当天或之前开始。(完)
(编译 李爽 审校 杜明霞)
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