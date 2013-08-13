汽车产业：捷豹路虎将在中国召回11,852辆汽车，因存引擎和漏油问题

路透8月13日 - 中国国家质检总局称，因可能存在引擎和漏油问题，印度最大汽车制造商塔塔汽车 的子公司捷豹路虎 将在中国召回11,852辆汽车。

中国是世界最大的汽车市场，料将在2020年以前豪华轿车年销量达到270万辆，从而超过美国成为捷豹路虎等高端汽车制造商的最大市场。

据质检总局网站，捷豹路虎召回车辆包括：2012年7月24日至2013年5月1日生产的2013款捷豹XF和2012年3月20日至2013年5月2日生产的2013款捷豹XJ汽车，据统计，在中国大陆地区共涉及3,196辆(2096辆XF，1100辆XJ)；2012年1月3日至2013年6月25日生产的2012-2013款路虎神行者2和揽胜极光汽车。据统计，在中国大陆地区涉及8,656辆。