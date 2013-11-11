日航787梦幻客机又遇电池问题

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透东京11月10日 -日本航空(JAL)称，一架从赫尔辛基飞往东京的波音787梦幻客机上的电池出现问题，这款电池与1月时导致波士顿一架787客机机舱起火的电池是同一款，当时的事故导致全球所有787客机停飞三个月。
日航网站周日称，日航414次航班客机上的电池没有出现过热或冒烟，但驾驶员座舱的指示器显示，飞行途中连接到飞机辅助动力装置(APU)的电池出现问题。
“然而，电压和电流都在正常范围内，也没有影响到余下的航程。”日航补充称。
这款电池被移除并替换，有关人员在继续检查出现问题的电池。
波音公司方暂未立即对此置评。
787梦幻客机上配有两套大型锂电池，为飞机系统提供后备电力。今年初，在短短两周时间里，就有两架787客机发生电池起火事故，导致全球所有787客机停飞了三个月。
事后波音对电池和充电系统重新进行了设计，并多加了一个钢盒，以防止着火。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅周一将大力加强与苏格兰的团结，利用一次访问国际援助人员的机会说明，若英国上下齐心，将无坚不摧。