日航787梦幻客机又遇电池问题

路透东京11月10日 -日本航空(JAL)称，一架从赫尔辛基飞往东京的波音787梦幻客机上的电池出现问题，这款电池与1月时导致波士顿一架787客机机舱起火的电池是同一款，当时的事故导致全球所有787客机停飞三个月。

日航网站周日称，日航414次航班客机上的电池没有出现过热或冒烟，但驾驶员座舱的指示器显示，飞行途中连接到飞机辅助动力装置(APU)的电池出现问题。

“然而，电压和电流都在正常范围内，也没有影响到余下的航程。”日航补充称。

这款电池被移除并替换，有关人员在继续检查出现问题的电池。

波音公司方暂未立即对此置评。

787梦幻客机上配有两套大型锂电池，为飞机系统提供后备电力。今年初，在短短两周时间里，就有两架787客机发生电池起火事故，导致全球所有787客机停飞了三个月。

事后波音对电池和充电系统重新进行了设计，并多加了一个钢盒，以防止着火。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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