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时事要闻 | 2013年 6月 3日 星期一 11:21 BJT

日航波音787复航后再出状况

路透东京6月3日 - 日本航空(9201.T)称，周日技师发现旗下一架波音787客机改装后电池组的一个压力传感器存在故障，此后由一架767客机执飞此次从东京飞往北京的航班。

日航新闻稿中称，此次故障是由于波音在安装新电池系统时，误将胶带盖住了压力传感器，电池内部并无故障。

因电池故障等问题，全球50架波音787梦幻客机今年年初全面停飞，此后波音改良飞机电池，最近才获准复航。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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