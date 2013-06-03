日航波音787复航后再出状况

欧洲议会成员将告诉英国民众 启动退欧进程后仍可喊停
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透东京6月3日 - 日本航空(9201.T)称，周日技师发现旗下一架波音787客机改装后电池组的一个压力传感器存在故障，此后由一架767客机执飞此次从东京飞往北京的航班。
日航新闻稿中称，此次故障是由于波音在安装新电池系统时，误将胶带盖住了压力传感器，电池内部并无故障。
因电池故障等问题，全球50架波音787梦幻客机今年年初全面停飞，此后波音改良飞机电池，最近才获准复航。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。