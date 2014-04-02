中国港湾签牙买加航运枢纽开发协议

路透金斯敦4月1日 （记者 Horace Helps） - 据牙买加Jamaica InformationService（JIS）周二称，牙买加政府已与中国港湾工程有限责任公司签署了开发西南沿海地区中转枢纽的初步协议。

这项框架协议旨在寻求开发波特兰湾保护区（Portland Bight Protected Area）。

牙买加政府称，该项目在建设阶段将创造2,000个就业岗位，完工后将创造一万个就业岗位。

“该项目对环境无害，会改善人们的生活标准，必须进行探索，”JIS援引负责项目开发的内阁部长OmarDavies的话称。Davies称，这是“双赢”的项目。

中国港湾估计，该项目将耗时五年完成。中国港湾是中国交通建设股份有限公司（CCCC）的子公司。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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