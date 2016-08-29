《SAFT专栏》叶伦杰克森霍尔讲话鲜有提及负利率 刻意回避为哪般

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透8月26日 - 还记得有“负利率”这个词吗？美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦好像也不记得了。

当然，日本和欧元区的利率是负的。丹麦、瑞典和瑞士也都在实施负利率，这些地区约占到全球经济产出的四分之一。

然而，叶伦在杰克森霍尔(Jackson Hole)长篇演说中谈及美联储应对下一次经济低迷时的种种工具时，却鲜有提及“负”(negative)字，与“利率”(interest)、“率”(rate)或者“政策”(policy)连在一起的频率更是少之又少。

虽然说来怪异，但这是叶伦送给欧洲和日本同行的一份礼物。

而考虑到根据叶伦为支持她的论点的第一个图表，也就是描述美联储对联邦基金利率的预测，并采用一个区间显示一系列可能的结果，显示出明年利率走势的相当有可能会接近或低于零水平，叶伦对负利率的回避就更令人琢磨不透了。(上述图表请点选 here)

可以肯定，负利率话题的确出现在了叶伦的讲话中，但却披上了“假设性无拘束的政策 ”(HUP)这样隐晦的外衣。

叶伦只是为了阐明她及美联储可以通过其他途径做得更好时，才提到HUP。

“尽管存在下限，但通过降低期限溢价、加大未来短期利率预期平均值的下行压力，资产购买和前瞻性指引可推动长期利率平均水平比无拘束情况下更低(尤其是在经通胀调整的情况下)，”叶伦在堪萨斯城联储主办的全球主要国家央行官员年会上讲话时称。

“因此，使用此类工具，通常会对失业和通胀产生更好的效果。”

把前瞻性指引作为货币政策的堡垒，同时又承认有必要研究譬如通胀或产出水平目标的革命性新工具，这两者之间存在根本性的内在冲突。

正如近期的实践，前瞻性指引就是央行承诺更长期维持低利率，因此有望推动长期利率下滑。这显然取决于美联储的可信度。

尽管美联储有诸多值得称颂之处，但其在经济预测方面近几年实在乏善可陈，因为产出、生产力和通胀下跌均超出了美联储的预期。

**叶伦的礼物**

至于负利率，叶伦在讨论将来的一些选项时还是没有提及这一点。

“未来的决策者或许希望探讨扩大资产购买范围的可能性，”她说道。

“除此之外，一些观察人士建议提高联邦公开市场委员会(FOMC)2%通胀率目标，或通过其他货币政策框架来实施政策，如价格水平或名义GDP目标。”

负利率确实会带来许多不幸的代价。这些代价危及整个银行和保险商业模式，他们的模式是以货币的时间价值为基础。一个类似但未广泛讨论的问题是负利率对养老金的影响。低利率不仅令监管计算的养老金未来负债有所扩大，还非常可能降低未来的资本增长。

由于美联储不愿实施，那些愿意采行负利率政策的央行成为了大赢家，至少开始是这样。看起来叶伦非但愿意在今年升息(金融市场预估时间在12月)，甚至还抛弃了一项在她想放宽政策时用得上的工具。这样一来，美国与欧元区或日本之间的利差就更加明显、也更稳固。

美元在叶伦谈话后大幅上涨，美元指数上升0.44%。这对实行负利率的地区来说是好消息，美元今年贬值普遍拖累了这些地区，使他们自己的政策效果打了折扣。

如果美联储不准备把负利率作为一项政策工具，同时其它类似于允许买股购债等改变若还要假以时日，就会有更多压力落到前瞻性指引上面。

这可能是个失败的策略，因为前瞻性指引实际上就是，美联储在考虑对运作方式进行大幅调整时，不擅长预测某些事件，却又要大家相信它对这些事件所作的长期承诺。

联储决策者对联邦基金利率的预估图表：

here

(完)