黄金重获投资人青睐 1月迄今金价反弹4%

路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。

过去15年来金价在1月平均会有3%的涨幅，其他月份平均则有0.7%的升幅。投资人的买盘尽管短暂，但却帮助金价在本月迄今大涨了4%。

在特朗普于11月当选美国总统后的六周，金价下跌了10%。特朗普誓言要扩大支出并减税，引发了股市和工业大宗商品的景气循环类资产大涨。

之后由于对该政见需多久才能转换成实质的经济增长，以及美联储今年预期的升息是否会推进，这方面的不确定性令出脱黄金的交易遭到解除。

霸菱多资产团队的资产配置研究主管Christopher Mahon称，自12月末以来，他的基金将黄金配置比例从零提高到4%，这基本是通过交易所上市基金(ETF)完成的。

“当你开始见到央行人士的(政治)压力加大，市场对央行人士完全拥有行动自主权的信心大打折扣时，我们就认为黄金牛市来了，”他说。

**美联储的不确定性**

投资者仍对央行政策保持警惕。

“我们的看法是，今年黄金的行情可能和2016年相似；2016年黄金涨势强劲，主要受进一步加息的预期持续推动，”天达资产管理的投资组合经理Hanre Rossouw称。

Peterhouse Asset Management的Amanda van Dyke对金价的看法也比较乐观，她认为今年是黄金牛市周期的第二年。

如果通胀水平大幅提高，那么就算美联储稍稍加息，实际利率也会保持低位。她还称，中小型黄金企业正开始再度展现魅力。 (完)