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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 1日 星期三 10:31 BJT

中国1月官方制造业PMI续升

中国宏观经济先行指标--2012年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5，连续第二个月回升，高於此前路透预估中值49.5，高於市场预期，显示宏观经济增速回落过程趋缓。该指数自去年以来一直呈现波动性下行，去年11月一度回落到50%以内，最近两月持续小幅回升。路透

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